洪都拉斯也當起里內「眷村文史館」的導覽員，帶民眾回味眷村生活的點點滴滴。(新北市民政局提供／吳亮賢新北傳真)

新北市「行動鄰長」專案熱血展開，民政局日前邀請知名藝人洪都拉斯拍攝《保庇新北市》封面，化身一日鄰長走入五股貿商里，協助里長蕭明霞辦理共餐、整理環境，並當起里內「眷村文史館」的導覽員，帶民眾回味眷村生活的點點滴滴，一整天的工作下來，也令他直呼，「鄰長責任重大，是新北市里政的最佳後盾。」

民政局長柯慶忠指出，新北市有22371位鄰長，高居全台第一，鄰長不但熟悉在地，更擁有許多專長。為精進鄰長職能並整合鄰長人力資源，今年6月起分別在中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，透過居家安全、居家衛生、社會服務3大行動服務，快速將市政資源輸送給有需要的民眾，並將於明年正式推行至全新北市。

洪都拉斯表示，他住在五股貿商里已經十幾年，大家感情相當好，因此從未想要搬進台北市。擔任一日鄰長後，才知道任務很不輕鬆，不但生老病死等里民重要訊息都要通報，還要維護環境清潔、幫忙分類資收，共餐時間又得充當跑堂志工，有些鄰長因擁有好手藝，還要支援共餐廚房。

貿商里長蕭明霞表示，里長工作包羅萬象，忙不過來的服務，就會請鄰長代勞，里內25位鄰長個個熱心助人，除了掌握里民生活狀況，回報給里辦公處，更身先士卒擔任環保義工或巡守隊員，因此都會請任勞任怨、願意為社區無私付出者擔任鄰長。

蕭明霞說，貿商里民非常團結，主要功勞就是鄰長們平時與里民的情感維繫，其中鄰長還有特別的任務，就是要協助榮民榮眷補助案申請，及輪班擔任里內特色景點「眷村文史館」的導覽志工，這是跟其他里不同的地方。

洪都拉斯在協助老人共餐活動後，也帶領民眾認識「眷村文史館」的精采館藏，共有上千件眷村文物，都是里內超過200位陸、海、空老戰士們的壓箱寶，在蕭明霞里長號召下出借展覽。

五花八門的文物中，有早年的各式戎裝、勳獎章、軍眷證、蔣公銅像、辦公用的手提皮箱、眷村常見的滑門電視、30年代的軍眷旗袍等，甚至小到連美軍軍援的麵粉袋通通有，每項物品都是眷村生活的縮影，讓洪都拉斯一面導覽，一面沉浸在懷舊時光。

此外，貿商里每逢重要節日都會辦各式活動，如春節聯合祭祖、端節包粽、中秋晚會、國慶升旗等，洪都拉斯也向里長自告奮勇，下次中秋晚會要登台表演。洪都拉斯表示，一日鄰長任務下來，才知道沒有大家想像中的簡單，深入家戶擔任里長、公所和市府的第一線，反映市民最基層的聲音，這份辛勞值得大家肯定，鄰長責任重大，是新北市里政的最佳後盾。

(中時 )