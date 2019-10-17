新竹市政府陸續在全市設置345個微型空氣品質感測器，隨時即時監控空氣品質，同時也讓市民上網查詢。（陳育賢攝）

為讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，新竹市政府啟動「新竹好空氣運動」，陸續在全市設置345個微型空氣品質感測器，並以科學園區、香山工業區、交通要道布建最多，隨時即時監控空氣品質，同時也讓市民上網查詢，守護健康。

環保局長江盛任指出，為打造新竹市成為健康宜居城市，自2017年起推動「新竹好空氣運動」，並多管齊下加強汙染源管制，經統計至今年9月，依據環保署空氣品質監測結果顯示，PM2.5細懸浮微粒平均濃度值降低為15.76 μg/m3，相較於去年同期大幅改善19.9％，改善率更為全國第2名。

而此次建置的是空氣品質3支箭中的其中1箭「微型空品感測器」，在科學園區、香山工業區、交通要道等民眾生活周遭與有空氣品質疑慮的地點布建最多，工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之，除了布建345個空品感測器外，今年還增設8台風速風向計，提升環境分析效能，同時為民眾監控空氣品質。

江盛任指出，微型感測器是附掛在距離地面 3公尺的燈桿上，監測項目包含溫度、溼度、PM2.5細懸浮微粒、風速、風向等多項數據，3分鐘就能產生1筆資料。

相較於國家監測站，更能貼近小區域的空氣品質現況，並藉此追蹤汙染排放來源及環境汙染熱區。

微型感測器24小時監控空氣品質的變化，一旦發生異常現象，系統就會發出警告，稽查人員能夠透過電腦資料，即時掌握可能違法的空汙排放來源及事件，使稽查效率事半功倍。

微型空品感測器資訊並公布於民生公共物聯網https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/visual.aspx、環保署空氣網https://wot.epa.gov.tw/、愛環境網站https://ienv.epa.gov.tw/等3個網站。

(中時 )