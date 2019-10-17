這下真的悲劇了！有一名警探在路邊臨檢時，懷疑女子身上藏毒所以大動作搜車、搜身，沒想到竟真的在女子腿間發現「不明白色物體」，她要求女子將腿打開並在大庭廣眾之下，直接「手一抽」想不到這白色物體根本不是毒品，而是血淋淋的衛生棉條。女子的兩腿間瞬時「血流如注」，不甘受辱的女子憤而怒告警察的荒唐。

據《太陽報》報導，這起事件發生美國的聖安東尼奧(San Antonio)40歲的西姆斯(Natalie Simms)怒告警探威爾森(Mara Wilson)，因為她使她嚴重受辱。西姆斯表示當天她正在等待她的男朋友，卻突然遭到威爾森的臨檢，原因是威爾森認為西姆斯有夾帶毒品的嫌疑。當時威爾森要求西姆斯將雙腿打開，並且詢問她是否在陰道中藏了什麼，西姆斯表示沒有。接著威爾森反覆的詢問著西姆斯，陰道中是否塞有棉條，最後她告訴西姆斯「我只是想確保那是什麼」接著她拉下了西姆斯的褲子，並抽出了她的棉條。西姆斯控訴，當時最少有5男性警察在場，且路上也有行人在走動。然而當威爾森沒有發現她要尋找的物品後，她的反應不是停手，而是要求西姆斯轉身，並檢查西姆斯的肛門。

審判過程中，控方表示威爾森在沒有搜索令、醫護人員的情況下讓西姆斯被路人們觀看。並且在這整個受辱過程中警探完全沒有找到任何不法物品。雖然他們事後讓西姆斯離開，但她的人格和尊嚴已經受到傷害。這荒唐的事件迫使威爾森提早退休也必須給付西姆斯六百多萬台幣的賠償。

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(中時電子報)