上週談完NBA新球季西區戰力後，本週接著分析東區的態勢，咱們外甥打燈籠照舊將東區球隊分成三組，分別是幾乎與季後賽無緣的『後段班』、進入季後賽淪為配角的『中段班』以及有實力奪冠的『資優班』。

騎士、尼克、巫師、公牛以及老鷹上季就與季後賽相距甚遠，今年暑假除了上季爐主尼克網羅瑞登(Julius Randle)及莫瑞斯(Marcus Morris)稍有起色以外，其他都沒有太多出色的交易內容，再加上痛失主將Kemba Walker的黃蜂，上述六隊屬於後段班，新季球迷對他們先不要抱有太大期待。

活塞、熱火、魔術及溜馬如履薄冰位於中段班下游，活塞簽約飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)增加進攻火力、熱火吸收前76人悍將巴特勒(Jimmy Butler)攻守升級、魔術以及溜馬則維持上季主要戰力。

暴龍、籃網以及塞爾提克在中段班比較前面的位置，暴龍王牌里歐納德(Kawhi Leonard)以及射手格林(Danny Green)雖然雙雙出走，但球團攻守體系優良新季仍保有一定戰力、籃網搶下杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)與小喬丹(DeAndre Jordan)組成強力三巨頭，只不過在杜蘭特傷癒歸隊前籃網還是屬於中段班之流。塞爾提克放走霍佛德(Al Horford)和厄文(Kyrie Irving)卻徵召沃克(Kemba Walker)和坎特(Enes Kanter)補足缺口，戰力與上季沒有太大差異。

最後是資優班，不同於西區的快艇、湖人及火箭三強鼎立，本季東區則是呈現公鹿與76人雙龍搶珠的局勢！兩隊主將字母哥(Giannis Antetokounmpo)以及西蒙斯(Ben Simmons)不約而同苦練外線，但球員補強方面卻方向不一！公鹿主打外線，加入馬修斯(Wesley Matthews)和寇爾佛(Kyle Korver)兩名出色射手；76人則進補禁區，簽下前塞爾提克強硬內線霍佛德(Al Horford)，兩軍戰力都大大升級目前難判高低，建議喜歡運彩的朋友們趁著現在東區冠軍兩隊賠率都高於兩倍的時候(公鹿2.20、76人3.10)雙雙入手，如此一來無論新季公鹿、76人誰更勝一籌，都是我們的囊中之物。

(中時電子報)