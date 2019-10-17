土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）9日出兵攻打盤據敘利亞北部的庫德族民兵，一周來持續進犯，造成雙方逾百人傷亡，川普同日致函艾爾多安，軟硬兼施，要艾爾多安「別當蠢蛋」，趕快停手，充滿草根文字的信函內容昨（16）日曝光，美國媒體及政壇都驚呆了，媒體一方面再三確認信件是否屬實才敢報導，在野民主黨人則痛批內容連中學生作文都不如。

美國總統川普致函土耳其總統艾爾多安，要對方停止攻打庫德族，「別當蠢蛋」，措辭相當草根、有自己推文風格，美國財經新聞頻道MSNBC第一時間收到信函副本不可置信，還再次向白宮確認後才敢報導。

土耳其掃蕩庫德族人的軍事行動受到國際社會撻伐，美國總統川普9日致函土耳其總統艾爾多安，內容軟硬兼施，一方面要對方「別讓世界失望」、「別當蠢蛋」，一方面鼓勵他有能力達成很棒的協議，趕快結束這次衝突就能名留青史。

信件內容由福斯財經新聞網（Fox Business Network）獨家取得，曝光後引起美國媒體、政壇一片譁然，他們多半不敢置信這樣草根味十足、充滿川式推特風格的遣詞用字會出現在白宮發出的正式領袖信函上，美國財經新聞頻道MSNBC主播昨日播報時就震驚到說不出話來，女主播說由於信件內容「太過奇怪」，他們甚至必須向白宮二次確認內容是否為真才敢播出，因此拖累了播報進度。該節目來賓也指出，這起衝突實際上就起源於川普與艾爾多安6日的通話，「他們可以在電話上講，不明白為何還要寫信致函，也許是公關操作？」

美國「財經內幕」網（Business Insider）報導民主黨人士罵聲連連，眾議員摩爾頓（Seth Moulton）抨擊一個失敗中學中等程度的學生都能寫出比這封還有用的信，他說整封信「極其可悲」，他都不知道該從哪裡開始說起，說川普向全世界展示了自己不知道如何和外國領袖談判。

眾議員奎格利（Mike Quigley）同樣目瞪口呆，他說第一時間看到信時還以為是「玩笑」，他認為川普出現了失誤，只是憤怒地提出心理最在意的事，犯了非常嚴重的大忌。

美聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也批評，川普總是在錯誤的時間點強硬，「他應該在電話裡對艾爾多安施壓，而不是已經通過電話、對土出兵敘利亞亮綠燈放行後才發信。」

(中時電子報)