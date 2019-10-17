國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬感情好，出席許多活動都可看出韓國瑜對李佳芬相當呵護。資深媒體人黃暐瀚今天訪問李佳芬的弟弟李明哲，透露韓國瑜第一次見李佳芬爸爸的情形以及離開立法院之後，韓國瑜在雲林的日子。

黃暐瀚在《POP撞新聞》訪問李佳芬的弟弟李明哲，聊到韓國瑜第一次到李佳芬家作客的情形。李明哲說他爸爸跟韓國瑜聊過後，就認為韓是見過世面、看過大風大浪的人。他也透露，韓從台北到雲林後才發現原來文化差異大，告訴李明哲他腦袋被敲了一下，原來兩地有這麼大差異，回去雲林後，都放張秀卿的歌，很多知名閩南語來聽。

黃暐瀚稍早也在臉書提及，那年韓國瑜第一次跟著李佳芬回雲林，要去女朋友家，見見女友的爸爸。李佳芬的爸爸李日貴給韓國瑜一包檳榔，說「要在雲林跟鄉親搏暖，丟愛吃這」，當下韓國瑜二話不說，大口咬檳榔，咬得全身大汗。李日貴看著眼前這個，抽著菸、咬著檳榔的年輕人，笑著跟李佳芬說「這咧抹賣，這咧不暈船」。李佳芬的爸爸覺得韓國瑜「夠穩」，遇事不慌，是看過大場面的人。

韓國瑜離開立法院後，在雲林那幾年是怎樣的狀態？李明哲說韓國瑜曾講過，自己沒選心境轉換相當困難，何況落選。黃暐瀚也順道透露，韓曾跟他表示，過去當立委時電話不斷，沒當立委的一個月過後，電話都不再響了，韓才發現過去在身邊不走的人，有些是朋友而有些則不是。李明哲也提及，韓國瑜在雲林的這段時間大部分自己靜思、思考，看國家大事，看書，韓對國家關心不曾間斷過。

(中時電子報)