位於桃園的華泰名品城標榜寵物友善，是受到民眾青睞的特點，但臉書粉絲團16日卻PO出新寵物公約，建議飼主為愛犬戴上嘴罩，此舉引發網友上千則留言撻伐，認為乾脆規定不得帶寵物入內就好，根本是假寵物友善。業者在17日緊急更改公告，取消戴嘴罩這條公約。

華泰名品城公關暨活動副理高煦妍表示，華泰是寵物友善商場，在美食區外還設置寵物家庭用餐區，確實有許多飼主會帶毛小孩來逛街，甚至在商場園區辦狗聚，發現有許多是大型犬隻，然而飼主卻未牽繩，因園區內小孩也多，原本的寵物公約，是建議飼主為愛犬帶嘴罩，並非強硬規定，未料到會引發如此大的反彈。

高煦妍說，華泰收養流浪狗八兩成為「園狗」，網友也誤會八兩在園區內需24小時戴嘴罩，強調絕對不會有此事，八兩仍在員工照顧下，自由自在健康過日子。網友的意見有聽進去，新的寵物公約取消戴嘴罩，但仍希望飼主到商場一定要為毛小孩牽繩，室內不落地、要處理便溺及尊重寵物不隨意逗弄等公約。

(中時 )