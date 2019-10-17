交通部拍板決定高鐵南延案採用左營案，國民黨國政顧問團總問張善政今痛批，認為民進黨政府延伸至六塊厝，是避重就輕、交差了事，韓國瑜上任絕不認帳。交通部長林佳龍表示，打造環島鐵路網不是只為了高雄或屏東人，雖然最終沒有選定高雄潮州案，但仍可透過捷運、輕軌等交通運輸連結，換言之就是不會再考慮高雄案。

韓國瑜國政顧問團總召張善政今日在潮州「高鐵、高捷南移座談會」中表示，民進黨要把高鐵從左營拉到六塊厝，是「避重就輕、交差了事」騙選票，韓國瑜當選後，這條路線一定會歸零重新規畫，現在雖然還沒有定案，但高鐵改拉到潮州的效益一定更大，對中屏東民眾便利性、南屏東觀光發展都有助益。

交通部長林佳龍則表示，打造環島鐵路網，是希望建立全台一日生活圈，以西部高鐵、東部快鐵為目標，希望能在6小時環島，且鐵路網的建設不只是為了高雄人或屏東人，而是為了全國人民，透過鐵路緊密連結交通，對國際觀光客的增加也是一大助益。

林佳龍表示，雖然最終南延沒有選定高雄潮州案，但仍可透過捷運、輕軌等交通系統串連，高鐵則是骨幹，須針對目前尚未被串連到的區域連結。他也呼籲，競選國家領導人的政治人物應提出對台灣鐵道發展更有願景的具體做法，也要有整體宏觀的目標與規劃，不要流於見樹不見林的迷思中。

(中時 )