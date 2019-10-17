新北市長侯友宜原訂9月30日於新北市議會進行施政報告，卻因米塔颱風停班停課而延期，新北市議會今通過議程變更，宣布將於10月18日下午2點舉行施政報告，當天開放25名議員登記質詢，侯友宜報告時間30分鐘，議員每人質詢時間為6分鐘。

新北市議會今天下午舉行第3屆第2次定期會，會議剛開始，藍綠黨團針對施政報告議程提出討論。

民進黨團總召何博文表示，侯友宜過往施政報告時間很長，在既定議程內難免壓縮議員質詢時間，希望能開放更多議員登記質詢，至少開放30個名額，讓議員完整質詢。

國民黨團總召周勝考則認為，施政報告還是有既有的日程時間，開放30位議員質詢，恐延誤議程。

民進黨議員王淑慧建議，侯市長施政報告內容多，應限制市長只能報告30分鐘，超過多少時間，就應還給議員質詢。

在一陣討論後，議長蔣根煌裁示，施政報告將開放25個議員登記質詢，包含保障3個偏鄉地區議員登記質詢，每人質詢時間6分鐘，侯友宜施政報告時間為30分鐘。

(中時 )