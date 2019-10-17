美國拳擊手戴伊（Patrick Day）上周六在一場賽事中遭到對手KO、落地時頭部受傷，送醫途中已經不省人事，搶救之後仍無力回天，今天宣告過世，得年27歲，他也是拳壇今年第4位傷重不治的選手。

戴伊上周六和美國2016里約奧運國手康威爾（Charles Conwell）在芝加哥溫卓斯特體育館對決，最後由康威爾獲勝，不過比賽過程中戴伊一直頑強抵抗，直到第10回合，康威爾兩記右拳加一記左鉤拳擊倒了戴伊，戴伊落地時後腦勺撞到場地，裁判當下暫停比賽也沒有讀秒。

醫護人員圍住戴伊檢查他的狀況，很快就把他送上救護車，送往芝加哥西北紀念醫院急救，但是戴伊一直沒有恢復意識，儘管他曾短暫清醒一下，隨後又陷入昏迷，接著就被送到手術室進行腦部手術。

戴伊的家人收到消息後趕到芝加哥徹夜守候，只是沒能等到好消息，當地時間周三(台北時間周四)在戴伊的父母、其他家庭成員和親近友人陪同下，決定拔掉維生機器，送戴伊到天堂繼續他最愛的拳擊。

幫忙戴伊安排拳賽的承辦人迪貝拉（Lou DiBella）透過聲明表示：「為了戴伊的家人、團隊及任何與他關係親密的親友，我們獻上誠摯的祈禱及深切的支持。對他身邊的人來說，他是一個兒子、兄弟、好朋友，他善良、樂觀及慷慨的個性，是所有跟他相遇的人對他最後的印象。」

在戴伊傷重過世前，今年7月俄羅斯達達薛夫（Maxim Dadashev）和阿根廷拳手桑提蘭（Hugo Santillan）短短4天內相繼在比賽中因為腦部傷重不治，9月份保加利亞拳手史丹丘夫（Boris Stanchov）在個人生涯第一場職業拳賽後去世。

成為戴伊最後一場拳賽對手的康威爾，坦言這件事對他與戴伊親友都是敏感話題，自己也不斷想到如果這件事沒有發生或是厄運怎麼就這樣降臨，戴伊搶救期間他祈禱無數次、留下不少眼淚，「我曾想過要因此結束拳擊生涯，但我明白那不是你想看到的發展，我知道你是一個鬥士，所以我會以你為前進的動力，繼續在擂台上毫無保留地奮鬥。」

戴伊的教練希金斯（Joseph Higgins）回應，他們明白康威爾內心跟他們一樣震驚、難過，這樣的不幸不是任何人的錯，他們也會為康威爾祈禱、支持他堅持拳擊夢。

(中時電子報)