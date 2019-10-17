馬來西亞外交部長塞福丁今天表示，大馬希望爭議不斷的南海非軍事化，但為因應衝突爆發，大馬仍需增強海上能力。

南海近幾週緊張情勢升高，尤其是在美國海軍驅逐艦上月在中國宣稱擁有主權的島嶼附近巡弋，挑戰美國海軍形容為中國過度聲索領土行動之際。

塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，如果強國侵犯領土，大馬雖可發出海事聲明，但少了海軍以及海上執行資產，衝突發生時，只會對自己不利。

塞福丁說，馬來西亞的海軍資產就連要追上中國海警都很困難。他說，馬來西亞東部砂勞越（Sarawak）外海的南康暗沙（South Luconia Shoals），幾乎是24小時都看得到中國海警。

塞福丁被國會質詢時表示：「我們馬來西亞皇家海軍（Royal Malaysian Navy）的海軍船隻，比中國海警的船還小。」

「我們不希望發生（衝突），但我國資產...必須升級，一旦南海強國發生衝突，我們才能更妥善地管理我國海域。」

(中央社)