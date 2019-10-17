外送員跑一張單約賺70元，想賺得多就得靠勤勞多跑。但大陸竟傳出有外送員利用熟悉外送平臺規則，抓住店家怕被「負評」的弱點，故意在飯裡塞頭髮向店家索賠，靠威脅得手3000元人民幣（約新台幣1萬3000元）。

在南京開小吃店的金先生，不久前接獲顧客投訴飯裡有頭髮，他立刻道歉並退款，誰知第二天該名顧客再度發訊息給金先生，要求他賠償一天100元（人民幣，下同），一年共賠款36500元，如不照做，就要投訴到金先生倒店。

據大陸江蘇新聞報導，因外賣平臺有規定，一天若被給3次負評，該店家就會被下架，金先生擔心被迫關店，先轉了3000元給該名顧客，請他撤銷投訴。

一個月後，這名顧客再次找上金先生，這次金先生學聰明瞭，要求當面付錢，該男子也同意了，就在付錢時，金先生立刻報警處理。

經查，這名顧客竟然是個外賣員，因為熟知外賣平臺的規定，竟因此動歪腦筋，他先故意向金先生的店連下3張單，再拔下自己的頭髮放到飯裡，要求退款；如果沒拿到錢，他就用這3張訂單一直投訴，投訴到店家關門為止。

金先生無奈表示，被敲詐時曾向外賣平臺申訴，但平臺竟回應規定無法更改，要他自己私下協商解決。目前，這名外賣員因敲詐勒索罪已經被警方依法刑事拘留。

(中時電子報)