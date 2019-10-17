飛機製造商波音公司預測，未來20年的全球經濟成長率平均約2.7％，全球需要130萬名機師，其中亞洲就要81萬6000人，而東北亞市場成長、經濟穩定以及中產階級偏好旅遊的特性，是波音相當看好的區域。

波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪．廷賽斯（Randy Tinseth）指出，空運已與人們的生活密不可分，他在航空業服務超過30年，現在的市場熱度是前所未見的，客戶已連續9年有獲利成長及業績成長。儘管今年貨運表現不理想，工業產值相對停滯，以及地緣政治帶來的挑戰，波音仍預期今年航空市場會有不錯的獲利表現。

根據波音預測，未來20年，各國的經濟成長將以平均2.7％進行，客運量年成長4.6％、貨運量成成長4.2％，全球需要4.4萬架新飛機，產值達6.8兆美元，需求主要以單走道機型為主，全球要補足130萬名機師，其中有81萬6000名需求集中在亞洲。

廷賽斯表示，東北亞的市場在成長中，經濟穩定且中產階級偏好旅遊，航空公司也不斷在調整機隊模式，採用機型更小、更有效率的機型，低成本航空家數過去10年成長3倍、市場成長6倍；而10年前區域廉航機隊只有50架，現在已達300架。

他說，東北亞未來20年需要1420架新飛機、服務產值3150億美元，單走道飛機的需求較多，但廣體客機需求會是全球平均值2倍以上。人才方面，東北亞這段時間會需要1萬9000名機師、2萬2000名技師與3萬4000名空服員。

而737 MAX事故帶來的禁飛令與負面效應，廷賽斯坦言對波音造成相當大的衝擊，公司對事件造成傷亡感到遺憾，同事非常努力讓機型盡快恢復營運與飛行，並跟全球主管機關密切合作，以本季復飛為目標。

(中時 )