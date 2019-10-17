種苗改良繁殖場出動上百位布展工人，頂著豔陽種植鼠尾草、雞冠花、萬壽菊等，估計再過3周進入盛花期。（王文吉攝）

景觀撒播區有波斯菊、百日草、向日葵等，陸續冒出青綠嫩芽，估計再過3周進入盛花期。（王文吉攝）

新社花海利用壯闊的大南河階台地布展，呈現一望無際的地景花海，呼應遠方秀麗山景，媲美北海道的富良野。（資料照片）

新社花海種植各色波斯菊，估計再過3周進入盛花期。（資料照片）

2019新社花海合體花毯節下月登場，今年布展面積廣達35公頃，種苗改良繁殖場已完成花海田區整地，撒播區有波斯菊、百日草、向日葵等，陸續冒出青綠嫩芽。布展工人頂豔陽種植鼠尾草、雞冠花、萬壽菊等，估計再過3周進入盛花期，超過30萬株草花將接力盛開。

花毯節今年重回新社，花海部分仍由種苗改良繁殖場布展，其中精緻草花區以「幸福花海、慢活山城、優游台三線」為設計主題。預計種植20萬株各色繽紛草花，呈現4大3小的圓圈圖案及3條由草皮構成的綠帶，象徵新社山城及台三線豐富的人文、自然及景色資源。

最具看頭的景觀撒播區，利用壯闊的大南河階台地，大面積撒播花苗種子，以6至9條不等的黃、紅及粉紅色系列，深至淺色的大波斯菊，打造漸層變化的繽紛花田，搭配白色百日草，形成鮮艷的圓圈圖案，呈現一望無際的地景花海，呼應秀麗山景，媲美北海道的富良野。

場長張定霖表示，新社花海已邁入第14年，利用第二農場54公頃田區舉辦，其中15公頃種植高粱，提供種子給金門使用，另3.8公頃近年興建九渠溝滯洪池，實際花海面積約35公頃，目前已完成整地灑種，預計再過3周綻放千紅。

由於今年花毯節再度合體新社花海，交通問題面臨考驗。張定霖表示，包括東勢、豐原、北屯區太原路均設置接駁車，其中東勢僅例假日發車，另在花海周邊提供「櫻木花道線」免費接駁車，環狀行駛復盛公園、新社區公所、新社高中等，免費載送遊客暢遊新社商圈。

張定霖也提醒，國道4號豐原端出口正進行豐潭段延伸工程，目前豐原終點封閉，呼籲南來北往遊客避開該路段，以免塞車壞了遊興。

(中時 )