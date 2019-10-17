台中市政府衛生局持續推動「微笑向日葵大專志工陪伴輔導計畫」，號召大專院校熱血青年前往中市高風險兒少安置機構或弱勢家庭課輔機構，透過陪伴與課輔，改變青少年對於課業與生活的態度，減少因生活環境複雜或同儕影響，而誤觸毒品、出現不良行為的可能性，輔導結果顯示，有98％青少年整體學習態度有明顯進步。

衛生局表示，目前就讀中國醫藥大學的小業（化名），因對服務人群感到興趣，加入了微笑向日葵大專志工隊，開始前往安置機構參與伴讀服務，由於機構中每位孩子都有不同特質，他藉由傾聽、瞭解及伴讀的方式，除了協助孩子多元發展學習，也陪伴他們逐步成長。

小業認為，擔任微笑向日葵大專志工，是大專院校青年學習成長的好機會，不僅能磨練態度與處理事情的方式，在陪伴的過程中，也感受到自己被需要、被重視，體會助人的真締與價值。

衛生局長曾梓展表示，近年新興毒品問題日益嚴重，期盼透過大專志工的課輔與陪伴，協助導正機構中青少年學習及生活態度，歡迎年滿18歲以上學生或社會人士，加入台中市毒品危害防制中心向日葵志工隊的行列，詳細資訊可電洽04-25265394分機5695洪小姐。

民眾如有任何毒品防制相關問題，歡迎撥打24小時戒毒成功專線0800-770885或加入台中市政府毒品危害防制中心官方Line「@YFH9327E」，將有專人提供服務。

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(中時 )