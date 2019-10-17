13歲的居仁國中資優班的張姓少女，16日放學由72歲阿嬤騎機車接走返家，途中嬤孫兩人竟遭砂石車輾斃，消息傳回，學校師生都鼻酸不捨。尤其，她近期在作文《獨一無二的我》寫道，她想造就一個更好的自己，親友萬萬沒想到，她竟再也沒有機會去實踐「獨一無二的我」。

張姓少女成績優異，就讀居仁國中國一語文資優班，16日考完段考放學，由阿嬤騎機車到校接她回家，途中遭砂石車撞擊，嬤孫兩人在車禍中喪命，消息傳回，學校師生相當傷心不捨。

張姓少女最近所寫的作文《獨一無二的我》，文中描述自己的外型、性格及未來的自我期許，文筆流暢生動，更讓師生唏噓不已。

張姓少女在作文中寫道：「雖然我是語文資優生，但我覺得我也沒有比別人聰明多少。我是個很容易粗心的人，時常這裡漏寫一個，那裡又算錯，所以常因為粗心而『捶心肝』」。

她在文中提到：「我對長輩或是不熟悉的人講話總是小心翼翼，但是我對熟人講話就很直接，一句話不經過大腦就從嘴裡說出來，不小心就傷了別人的心。這點真的很需要改善」。她在文中也自我反省指出，「但對於『改善』這件事，我表面看起來很積極，實際上根本就沒有，幾乎都只是紙上談兵，沒有實際的去做。以至於至今我都在原地踏步」。

張姓少女感性地寫著：「這就是我，獨一無二的我，我有很多缺點，也有優點，但我還是想把缺點盡量改掉，把優點變更多，造就一個更好的自己，雖然沒有那麼容易，但對我來說，如果有『實踐』的話，事情其實就已經進展一半了吧！」

(中時 )