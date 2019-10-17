睡一覺起來口乾舌燥嘴巴破、夜間睡眠跑兩次以上廁所、睡覺時聽到自己的打呼聲，有這幾個症狀就要留意是否有呼吸中止症。醫師指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者往往沒有病識感，若長期沒有治療，將增加心血管疾病風險，腦中風罹患率是一般人的一點六倍。

台灣睡眠醫學會針對8500人進行睡眠檢測，最後發現高達七成二的人有輕重不一的睡眠中止症，但實際接受長期追蹤治療者只有四分之一，且高風險者中，高達八成未接受治療或未持續治療。

基隆長庚耳鼻喉科主任醫師李宜展表示，睡眠呼吸中止症若未治療，將增加心血管疾病風險，腦中風1.6倍、高血壓2.9倍、心肌梗塞5倍。但根據研究統計，目前使用正壓呼吸器治療者當中，僅51.8％的人正常使用，另一半的人不是因為不適應、覺得麻煩、不然就是覺得看不到效果而放棄使用。

長庚睡眠中心主任莊立邦則指出，睡眠呼吸中止症的高危險群不只是年長者和肥胖者，外觀上脖圍大於40公分（包含男、女），下巴後縮等構造問題都可能導致呼吸中止症。

莊立邦表示，許多呼吸中止症患者往往沒有病識感，嚴重者常常發生開車中就忽然睡著，導致車禍發生狀況，他更指出，許多國外研究也顯示，許多疲勞駕駛導致的車禍，往往後來發現都有呼吸中止症者。

目前呼吸中止症治療方式有手術、止鼾牙套、正壓呼吸器等治療選項，此外包含減重、睡前不喝酒都能改善症狀。莊立邦也提醒，如果發現自己或家人有夜間睡眠打鼾、多尿（兩次以上）、呼吸暫時停止、淺眠、白天注意力不集中、一起床就哈欠連連或是口乾舌燥導致嘴巴乾裂，就應該進行睡眠檢測，可至個大醫院睡眠中心掛號預約或是預約居家睡眠檢測。

(中時 )