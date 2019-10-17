高鐵南延屏東拍板採「左營案」，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，他當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」，不同意、也不會承認，一定要重新檢討；行政院發言人Kolas Yotaka回應，韓市長竟然把高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，「行政院當然不同意、也不承認這種對待南台灣的方式」。

Kolas表示，韓市長在沒有提出任何評估與理由的前提下，就任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，「這種即興的決策風格非常嚇人」。

Kolas說，高鐵南延至屏東是經過歷年多次的討論，至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會要搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策，「我們建議韓市長拚選舉之餘，開支票前還是要三思」。

韓國瑜今天中午在屏東潮州舉行「高鐵、高捷南移座談會」，批評行政院拍版高鐵延伸至六塊厝的「左營案」製造「盲腸線」，效益差、浪費錢，標準選舉買票。

日前也有民眾到國發會的「公共政策網路參與平台」提議停止高鐵南延案，將經費用於改善台鐵。Kolas當時回應表示，政府推動任何重大交通建設一定是以滿足民眾最大利益、促成台灣區域平衡發展、維護用路公平正義為標準，其餘尊重各界的討論和交通部的專業評估。

(工商 )