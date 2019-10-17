高雄市長韓國瑜近期請假市長三個月，力拚2020總統大位。除了喊出「不惜為中華民國粉身碎骨」，接受專訪時更援引越南名言：天堂很遠，中國很近。再度引起話題。前民進黨立委沈富雄就直言，「韓要拉全球五千萬華人救中華民國」，「韓也未免太天真了」。

沈富雄今在臉書發文，對於韓國瑜引用越南名言：「天堂很遠，中國很近」。他說，這句話很淒美，也是越南人積數百年來的慘痛經驗，對中國處理得不好，就下地獄了。

甚富雄認為，就台灣而言，中國豈止很近，台灣是：(1)祖國不可分割的神聖領土。(2)美國西太平洋第一島鏈的一份子。

「為何全球華人會嚮應韓國瑜的號召起來救中華民國？」沈富雄直言，韓抬出國父為理由，韓沒有講或是刻意不講的部份，我猜可能的原因不外乎：(1)中華民國是全球華人第一個民主共和國。(2)中華民國是當下全球華人唯一的民主模範。(3)中華民國是大陸十三億人追求自由民主希望之所寄。

他也說，但從對岸中國大陸崛起後，抑鬱已久的全球華人的『泛華人民族主義』高漲，此時，如果要他們選邊，「多少人會與北京為敵而挺中華民國？」。

沈富雄解釋，「中國很近」是一種憂患意識，是越南人刻骨銘心的芒果乾，綠營對「中國很近」應該比韓更有感。他分析，蔡選擇的是「聯美日以抗中」，而韓國瑜選擇的是天馬行空的「拉華人以救台（中華民國）」。他指出「統一很遠，投票日很近，韓國瑜也未免太天真了」。

沈富雄最後說道，「有時看韓國瑜很像老蔣」，很勵志，不過多了笑點，少了邏輯，不再反共，也沒有漢賊不兩立，但你不能說他不捍衛中華民國，可惜，政工幹校早廢了，不然，他會是一位好校長。

(中時電子報)