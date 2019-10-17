如果能夠賦予權利，讓你決定每個罪犯是生是死，你會怎麼做？每個美國公民皆有陪審員義務，平凡的家庭主婦琳蒂，與十一位陪審員，便一同決定將奪去兩人性命的殺人犯巴比，給予死刑的判決。然而琳蒂在做出決定後，卻因這樣的判決，積累了憂鬱情緒二十年。在紀錄片《陪審員二號》中，開始了拜訪每位陪審員的旅程，尋求當年的「正確解答」。

法國導演弗洛朗‧瓦索爾特(Florent Vassault)跟著琳蒂的腳步，走訪了每一場陪審員對死刑的論辯，並向外媒表示，在決定拍攝紀錄片初期，琳蒂正面臨喪夫之痛，卻仍堅持要持續計畫，認為這會改變她的人生。並提及「在美國討論死刑議題，通常人們會問『你相信死刑嗎？』這似乎與宗教有些許關聯，如果廢除死刑，就會破壞他們無所不在的宗教社會。」

琳蒂表示，巴比的審判是在1994年以前，對於殺人犯，她毫不猶豫地確定「死刑」是一種正義的懲罰，但當她聽著陪審團主席宣布陪審團意見，一一唱名陪審員的名字時，卻開始驚慌失措、放聲大哭，「在那天之後，我變得易怒、焦慮、逃避社交，我知道我完完全全改變了，你沒辦法在殺死某人後，回家繼續洗碗。」

兒女長大、丈夫逝去，琳蒂卻仍停留在審判原地，更選擇向尚未執行死刑的巴比尋求原諒，甚至與巴比成為了朋友，直至巴比死亡後，琳蒂仍保留了巴比所有的物品及信件。被旁人認為走火入魔的琳蒂，拜訪陪審員的過程也不盡理想，並不是所有人都與她一樣，敏感且牢記當天的所有細節，有一名陪審員更直言「巴比已經死了，那妳這麼做的目的是甚麼？」使她深深受挫。

但也有一些人與琳蒂一樣，反覆思索當年的決定。琳蒂表示，這讓她非常高興，自己不是只有一個人，「我們的感覺是對這種可怕情況的正常反應，有四名陪審員向我說，他們永遠不會再參加死刑案的審判。」

琳蒂表示，自己並非反對死刑，而是認為應建立更完善的機制。一名陪審員的女兒向她說，知道了這些故事，她永遠不會判任何人死刑，讓琳蒂深感啟發性，「我已經與我的孫女討論死刑，我希望陪審員應該考慮每種情況，不僅僅是假設有人殺人，就該被判處死刑，大眾應更洞悉司法系統，且為陪審員設立輔導機制。」

《陪審員二號》將於10月19日、11月9日於「殺人影展」中播出。

(中時 )