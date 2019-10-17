雖然美陸雙方剛完成初階貿易協議，但兩國分歧仍深、互缺信任。據外媒指出，美國務院官員透露，即日起所有大陸外交官在與美聯邦政府官員、地方市政官員，甚至教育與研究機構人員見面前，都需要事先通知國務院，但無須徵得許可。雖然陸駐美大使館稱此違反「維也納公約」，但美官員稱這是跟北京學的，美外交官在陸也是同等待遇。

據路透社17日報導，官員透露，北京早就限制美外交官與當地利益相關者互動互動；作為回應北京政府所為，美方也決定如法炮製，規定陸外交官與當地人士會面前，需先通知國務院。這名官員也強調此一決定已經研究多時，與當下的貿易談判無關聯。

報導指出，這名官員表示，美駐陸外交官若要與大陸人士與政府官員見面前，不只要事先向政府相關部門報備，還先需獲得許可。他表示，國務院希望透過營造類似的處境，讓北京容許美外交官員享有更大的自由。

不過，大陸駐美大使館在其推特上表示，對大陸外交官最新的限制措施，已經違反了有關外交關係的《維也納公約》，並表示北京並未對美駐陸外交官執行類似措施，且美國駐陸外交官遠比陸在美外交官人數來的更多，單在2018年，美外交官員早已參訪了近160所大陸大學。根據《維也納公約》第25條，接受國應提供充分便利的條件，讓派遣國外交團得以執行職能。

The latest restrictions imposed by the US State Department on Chinese diplomats are in violation of the Vienna Convention.

So far, the Chinese side does not have similar requirements on American diplomats and consular officers in China. — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 16, 2019

As for reciprocity, the US has a far greater number of diplomatic personnel in China than China has in the US. In 2018 alone, American diplomats paid more than 160 visits to Chinese universities. — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 16, 2019

另外，美國務院官稱雖然陸外交官有責任向國務院報通會面，但美方不會討論陸外交官若未遵守規定的後果。

(中時電子報)