雖然美陸雙方剛完成初階貿易協議，但兩國分歧仍深、互缺信任。據外媒指出，美國務院官員透露，即日起所有大陸外交官在與美聯邦政府官員、地方市政官員，甚至教育與研究機構人員見面前，都需要事先通知國務院，但無須徵得許可。雖然陸駐美大使館稱此違反「維也納公約」，但美官員稱這是跟北京學的，美外交官在陸也是同等待遇。
據路透社17日報導，官員透露，北京早就限制美外交官與當地利益相關者互動互動；作為回應北京政府所為，美方也決定如法炮製，規定陸外交官與當地人士會面前，需先通知國務院。這名官員也強調此一決定已經研究多時，與當下的貿易談判無關聯。
報導指出，這名官員表示，美駐陸外交官若要與大陸人士與政府官員見面前，不只要事先向政府相關部門報備，還先需獲得許可。他表示，國務院希望透過營造類似的處境，讓北京容許美外交官員享有更大的自由。
不過，大陸駐美大使館在其推特上表示，對大陸外交官最新的限制措施，已經違反了有關外交關係的《維也納公約》，並表示北京並未對美駐陸外交官執行類似措施，且美國駐陸外交官遠比陸在美外交官人數來的更多，單在2018年，美外交官員早已參訪了近160所大陸大學。根據《維也納公約》第25條，接受國應提供充分便利的條件，讓派遣國外交團得以執行職能。
另外，美國務院官稱雖然陸外交官有責任向國務院報通會面，但美方不會討論陸外交官若未遵守規定的後果。
(中時電子報)
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