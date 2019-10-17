日前在澳洲一位媽媽在孩子回家途中拍了一張照，不料，返家後看照片，竟發現距離兒子右腳不到一公尺之處竟埋伏著一條堪稱世界最毒的東部棕蛇（Ｅａｓｔｅｒｎ ｂｒｏｗｎ ｓｎａｋｅ），讓媽媽嚇出一身冷汗，直嘆真的是與死神一線之隔。

根據每日遊報報導，澳洲媽媽（Ａｌａｎｎａ）帶著一雙兒女返回娘家的路上，看見孩子嬉鬧的模樣十分可愛，便拍了一張照片。殊不知回家將照片放大查看，竟看見一條長長的毒蛇就躺在距兒子右腳不到一公尺的地方，讓媽媽直接嚇得冷汗直流。

據了解，東部棕蛇（Ｅａｓｔｅｒｎ ｂｒｏｗｎ ｓｎａｋｅ）世界上第二毒的蛇類，如果不慎被咬到，可能會造成心臟衰竭，嚴重時甚至會導致死亡。此外，在澳洲遭毒蛇咬而致死案件中，有高達41%都是因此種蛇類造成的。

後來，雅蘭娜（Ａｌａｎｎａ）的爸爸將照片傳給捕蛇專家貝瑞（Ｂａｒｒｙ Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈ）後，捕蛇專家表示東部棕蛇雖然很可怕，但它們只有在感到受威脅的時候才會攻擊人。因此，在照片中也可見它只是靜靜的躺在地面上，並沒有要攻擊行人的意思。貝瑞認為蛇類也只是需要尊重，並不會任意攻擊人。

(中時電子報)