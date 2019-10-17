牛肉麵控集合～台灣味十足的美食代表除了珍珠奶茶，大概就是料多湯涮嘴的牛肉麵了！近期網上瘋傳著一家CP值破表的牛肉麵，不僅俗又大碗，只要內用還免費供應豆花和豆漿，吸引到不少人都衝著免費豆花去朝聖，想吃多少就挖多少超佛心，不禁讓人擔心老闆有賺嗎？

據說在新竹當地，幾乎是無人不知，光是免費豆花這項噱頭就大爆紅，幾乎快贏過主角牛肉麵，雖然不用錢，卻是一點都不馬虎，最推熱呼呼的古早味豆花配上薑汁、黑糖，老闆更貼心在牆上備註了豆花搭豆漿的養生吃法，不過單加糖水的傳統吃法就相當好吃，不過在地人表示，「有次下午一點去豆漿就已經沒了。」可見想吃一定要早點卡位。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴬᴸᴮᴱᴱ ᵞᴵᴺ🐈💕（@albee1201_tw）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 17 日 下午 9:12 張貼

除了招牌牛肉麵之外，內行人都知道必點蝦仁蛋炒飯，不僅每一口粒粒分明，滿滿配料包含紅蘿蔔、高麗菜、雞蛋和蔥花，蝦仁吃起來也超Q，算是隱藏版美味之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Simple Life（@slme1028）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 27 日 上午 12:10 張貼

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老皮牛肉麵

地址：新竹縣湖口鄉仁愛路166號

營業時間：11:00-14:00／16:45-20:00

週日公休

(中時電子報)