一名50多歲林姓男子，疑因不滿電信帳單太貴，17日下午3時許跑到北市內湖區瑞光路電信公司抗議，並持美工刀劃傷自己的腹部，警方獲報到場，林男情緒激動一度與警方對峙，經員警好言勸說下，林男最後才放下美工刀，被警方戒護送到三總醫治，院方發現其腹部有3公分傷口，並無大礙。
警方調查，林男疑似因帳單糾紛，上午已先透過消保官進行協調，不料，下午又到電信公司門市抗議，大吼「詐騙」「騙了我10萬」等，還拿出一把美工刀揮舞，嚇得路過的民眾紛紛走避，警方勸林男冷靜，他卻一度將刀抵在自己胸口作勢自戕。
在員警不斷溫情勸說下，林男最後將美工刀交出，並在員警戒護下被送往三總醫治。
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