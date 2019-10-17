樹林區「鴨母珠溝」溝堤破損、淤泥堆積，入夏後不時飄散惡臭，市議員陳世榮邀集相關單位會勘，研議由區公所負責修繕破損溝堤，最快明年初經費到位後儘速動工。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

樹林區「鴨母珠溝」溝堤破損、淤泥堆積，入夏後不時飄散惡臭，市議員陳世榮邀集相關單位會勘，研議由區公所負責修繕破損溝堤，最快明年初經費到位後儘速動工。（陳世榮提供／許哲瑗新北傳真）

位在樹林區千歲街61巷內的「鴨母珠溝」，早期是農田灌溉溝渠，後因興建住宅，轉為社區排放廢水的小水溝，近年溝堤破損、淤泥堆積，入夏後不時飄散惡臭，更孳生病媒蚊，影響居家環境衛生，市議員陳世榮邀集相關單位會勘，研議由樹林區公所負責修繕破損溝堤，最快明年初經費到位後儘速動工。

圳福里蘇益和表示，鴨母珠溝僅1.5公尺寬，溝渠兩側緊鄰住宅，沿著圳福里、文林里一路綿延約160公尺，近年無灌溉水源，淪為一條排放社區廢水的「臭水溝」，日曬雨淋加上地底汙水腐蝕，溝渠底部及邊坡逐漸破損，不時飄散陣陣惡臭，成為病媒蚊孳生溫床，更影響市容及環境衛生。

陳世榮會勘時建議，鴨母珠溝整治是老問題，考量周邊仍有部分住戶尚未納入汙水下水道管線範圍，建議將溝渠整治、汙水接管工程一併規畫，避免二次施工造成擾民，也浪費公帑。

樹林區公所表示，鴨母珠溝早期以石頭推砌而成，長年下來難免破損，會勘後將針對溝壁破損、邊坡碎石掉落等問題，展開修繕及清潔，最快明年初經費到位後可儘速動工，至於是否和汙水下水道工程一併施作，仍在與水利局研議可行性。

(中時 )