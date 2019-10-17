「天涼好個秋-新莊民歌演唱會」交通資訊。(新莊區公所提供／吳亮賢新北傳真)

隨著時序入秋，新莊區公所特別舉辦「天涼好個秋-新莊民歌演唱會」，邀請民眾19日晚上7點一起到新莊頭前運動公園聆聽經典歌星獻唱，共邀請到于台煙、王夢麟、施孝榮、何方及金智娟登台演出，和市民朋友們一起度過雋永的民歌秋夜。

新莊區長朱思戎表示，民歌與新莊的淵源久遠，以往在新莊體育場陽光草坪也多次辦理過民歌演唱會，今年因場地整修，特別選在新莊頭前運動公園舉辦，邀請民眾一同到戶外享受美妙音樂，感受自己居住的優質環境，增加與親朋好友間的快樂回憶。

新莊區公所表示，今年新莊民歌演唱會邀集5位經典民歌手登台演出，有溫柔婉轉的于台煙、幽默風趣的王夢麟、歌聲雄渾遼闊的施孝榮，還有輕細甜美嗓音的何方及民歌搖滾教母金智娟壓軸，將帶來一首首膾炙人口的經典名曲，與現場民眾一同回味民歌時代的點點滴滴。

新莊區公所也提醒民眾，因活動場地停車空間有限，建議可搭乘大眾運輸工具前往，公車路線可轉乘813、918、920、982於幸福路口站下車，或299於幸福東路站下車。

(中時 )