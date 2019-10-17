遠東科大管理暨設計學院副院長胡曉菁（左起）、校長王元仁、洪成昌洽談未來合作方式。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南新市的遠東科大「流行音樂產業管理系」，是該校招生亮點，17日邀請曾為國軍形象短片締造百萬點閱、院線片「盲人律師」導演洪成昌至系上演講，鼓勵學生留心生活中能引起閱聽群眾的共鳴議題，化為創作的動力，課程中氣氛熱絡，會後同學仍留下提問，久久不肯離去。

洪成昌除了以導演立場傳授試鏡撇步之外，並訓練同學以其自創創意思考法製作出暢銷微電影，現場播放造成國軍形象翻新的百萬點閱的感人影片「謝謝你，我很好」時，不少師生頻頻拭淚，直呼導演虐心功力驚人。

洪成昌非科班出身，從小熱愛戲劇繼而想當導演，完全靠讀書自學拍片，迄今已拍攝過兩百多支影片，為了突破瓶頸，甚至苦心研究知名廣告公司的作品，發現創意才是關鍵，善用親情元素不跟隨常規的說故事方式，也屢屢為他刷新紀錄。

遠東科大流行音樂產業管理系今年更增加「影視演藝模組」，吸引不少有意投身演藝界的高中職學生報考，洪成昌也傳授試鏡要訣，試鏡前要做功課，不要強求一個與自身條件差異過大的角色，飾演盲人律師的男主角張哲豪，試鏡時就將律師服及導盲柺杖準備好，一出場就吸引所有試鏡評委的認同。

流行音樂產業管理系老師也是管理暨設計院副院長胡曉菁，因和洪成昌為多年好友，亦在「盲人律師」中友情客串了一角，胡曉菁副表示，未來遠東科大流行音樂產業管理系，還會繼續邀約北部業師並提供媒合平台，提供有演藝或音樂天分卻苦無機會的南部學子，有更多朝主流產業發展的機會。

(中時 )