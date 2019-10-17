韓國蔚山團共計121人前來遊玩，將前往東大門、七星潭與太魯閣等地，此次包機直航也寫下兩地姊妹市38年友誼心扉頁。（王昱凱攝）

蔚山、花蓮直航包機17日啟航，花蓮市長魏嘉賢也率團前往韓國蔚山交流，帶著161位花蓮鄉親體驗韓國深度旅遊。（王昱凱攝）

韓國蔚山與花蓮市兩地互飛包機17日啟航，市長魏嘉賢表示，振興觀光是中央與地方共同目標，包機構想幸得蔚山廣域市長宋哲鎬支持，盼外來成為定期航班，造福兩地旅客。花縣府促成的韓國仁川直航與柬埔寨包機也蓄勢待發，積極開發新南向與北向客源。

蔚山與花蓮於1981年締結姐妹之情，今年8月魏嘉賢赴韓交流，包機構想受廣大力挺，短短兩月內敲定這樁嘉事，開啟38年來首度包機直飛航班。

魏嘉賢表示，花蓮有優質機場，若能將包機升格為定期航班，對花蓮、釜山與蔚山百萬居民將是一大福音，加深交流並營造雙贏局面。魏嘉賢也率團與161位花蓮旅客飛韓展開4天3夜交流之旅，前往蔚山迎曙勝地—艮絕岬迎接韓國第一道光。

領團來訪的廣域市觀光課長崔平煥提到，121位團員已迫不及待前往七星潭與東大門夜市等地朝聖，自己則私心偏愛太魯閣，峽谷之旅必定要大飽眼福，希冀促成定期航班，讓廣大同胞前來一睹鬼斧神工。

花蓮旅館公會理事長陳義豐說，以往韓客來台多住北部，包機直飛花蓮，對光觀產業是一大利多。飛韓旅客陳小姐則說，以往出國還需坐火車往返機場，包機直飛十分便民，省錢又省時。

除蔚山外，縣府也積極開闢新市場，韓國仁川直航將於29日正式升空，首波班期預定至來年3月28日，每周2、4、6日皆可載189人往返；柬埔寨包機也將於26日飛往吳哥窟與金邊。

(中時 )