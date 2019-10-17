台北市政府副秘書長李得全在臉書批評，包租代管補貼都給了房東及業者，引發內政部次長花敬群筆戰，花敬群並留言，李所引用數據大有問題，不要亂說，要李不要被柯P帶壞。

對於花敬群回應，李得全則說，所提內容皆為都發局依現行規定逐一計算的結果，如有算錯請指正。花敬群再回，希望李弄清楚再發布，這根本就是不可能的事，還要李「不要被柯P帶壞」。

花敬群還說，內政部早就算過了，也對外公布過。「你們不想好好發展租屋市場，不想幫青年與弱勢家庭，中央會自己做。但也不要亂放消息，擾亂住宅政策推展。這還好意思講居住正義2.0嗎！得全兄，你們把三年的經費算成一年，而且分配比例也有問題。你發布這個說法，目的為何？！這才是真正的重點」！ 營建署也發布新聞稿表示，李得全的說法與中央及台北市政府推動意旨似有落差，易造成扭曲誤解，混淆視聽。

營建署並說，政策開辦之初，台北市政府率先響應，並為協助愛心房東改善居住環境，將原本中央提供之修繕費用補助1萬元，加碼為6萬元。另在租稅優惠部分，台北市也預計將現行參加房東之房屋稅1.2％優惠稅率，再調降至0.6％，均顯見台北市政府對此項政策的認同與支持。營建署對於李得全一方面加碼補貼，一方面又說補貼過多的說法，實在難以理解。

營建署最後強調，社會住宅包租代管為新興計畫，政府與民間多處於學習及磨合階段，願意虛心接受各界的建議及批評，但對於少數個人採取片面說詞誤解社會住宅包租代管政策，抹煞各級政府照顧青年及弱勢安居的決心，深表遺憾。

(中時 )