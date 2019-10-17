南庄鄉公所試種新種紅薑，以潔淨的南埔圳水灌溉。〔謝明俊攝〕

南庄鄉公所試種新種紅薑，以美植桶種植，枝葉碩大，讓人誤認成野薑花。〔謝明俊攝〕

南庄鄉公所試種新種紅薑，將銷往日本製成紅薑黃粉。〔謝明俊攝〕

南庄鄉公所在今年春天選定員林村一處擁有乾淨水源、土壤的農田，建置成紅薑種植示範區，這塊農田已經過日本一家生技公司檢測認可，並完成契作簽約，將以優惠價格購買紅薑回日精煉成紅薑黃粉，試種紅薑目前生長情況良好，枝葉茂盛，讓許多民眾誤認成野薑花，預計年底可以採收，由於是以美植桶試種，產量將比傳統種植方式多上2倍，試種成功後將推廣至全鄉。

南庄鄉公所這次是獲得農改場及交通大學等2個單位全力支持進行紅薑試種，選定位在南庄鄉員林村一處優良農田，以美植桶方式密集種植，並透過科技農業設備，採用自動澆灌，預先防蟲等新式栽種技術種植，使得單位產量較傳統栽種方式增加至少2倍。

據南庄鄉公所農觀課長潘翊譓表示，過去傳統種植生薑，都是直接種在農地上，由於生薑會分泌強烈的生物鹼在農地裡，須經過休耕過程，才能讓地力恢復再種其它作物，而以美植桶方式，就可免去休耕過程，每年都能生產，加上可密集種植，產量當然大增。

南庄鄉公所選定的這塊農地，擁有來自南埔圳的潔淨好水，以及未受污染的農地土壤，日本生技公司曾經私底下派員前來農地檢測土壤水質，結果都符合標準以上，所以日本生技公司立刻列入契作簽約，未來將以優惠價格收購回日本製成紅薑黃粉，試種成功推廣後將能為農民創造更大的利潤收益。

(中時 )