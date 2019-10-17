老師們最喜歡手作類的課程，在小朋友們動手DIY的過程裡，找到成就感，培養自信心。（楊立如提供／王昱凱花蓮傳真）

楊立如是位藝術家，也是花蓮的街頭藝人，多年前辭去社福單位工作，卻不曾停止做「有意義」的事。三年前發起「希望接力賽」計畫與一群志同道合的街頭藝人朋友，闖遍20校園，以技藝刺激資源匱乏的孩子們，去培養探索自己，建立信心，不願讓偏鄉成為捆住孩童成長的玻璃天花板。

楊立如提到，退下社福單位的一線戰場，當時被個案、機構、現實與理想的矛盾壓得喘不過氣，在接觸到芳療與植療後，找到生命的浮，也開始拿起畫筆，以水彩、代針筆等媒材繪畫，成為藝術家後卻也不願蛻下社會服務的熱心。

楊立如說，偏鄉的孩子要以200％的努力，才能企及都會區學童的100％，何不放棄劣勢，培養其他興趣。她在2016年號招了一群街頭藝人，有烏克麗麗、蝶古巴特手作、魔術與肢體表演等專長同好，一同栽入豐濱、富里、萬榮等花蓮中、南區校園。

「這不是我們的秀」，楊立如說，表演與課程用意並非讓街頭藝人秀才藝，對孩子而言只是看了精彩演出，缺乏實質的啟發與幫助，老師們特別喜歡手作課程，看著孩子在DIY創作中找到除課業外的興趣，才是深入校園的用意。

楊立如說，大家都知道有意義的事要多做，卻很少身體力行，希望接力賽是真心希望有人能承接下去做，近年也與社工師成立社團、推展計畫，盼獲得政府單位的支持與經費挹注。

(中時 )