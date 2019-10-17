疾管署今天公布一名新北市登革熱新增個案，為樹林區彭厝里70多歲男性，近期未出國，10月15日衛生單位針對本土病例相關接觸者進行採檢，驗出登革熱抗體陽性，於16日晚間確診。由於患者無症狀，也驗不出病毒，因此無法確認登革熱型別，但依居住地推斷，應為樹林區菜園群聚第5名確診個案。

疾管署統計，今年截至目前國內累計99例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有422例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、泰國、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署副署長羅一鈞表示，這次新增個案雖住在彭厝里，但每天都會到坡內里高風險菜園種菜，衛生單位接獲通報後，已前往個案彭厝里住家周邊進行疫情調查，預計明日執行孳生源清除及化學防治工作。

另針對坡內里高風險菜園及周邊亦持續進行孳生源調查、化學防治及居民健康監測，並已在附近高風險3條路段設置防蚊警示牌加強宣導，該起群聚的社區監測將持續至11月11日。

疾管署再次呼籲，近日北部地區受東北風影響降雨機會增加，請民眾應加強落實雨後環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

(中時 )