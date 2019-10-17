國民黨總統參選人韓國瑜今(17)日結束小琉球的行程後，趕回屏東潮州與鄉親召開有關地方交通建設的座談會。會中鄉親向韓國瑜大吐苦水，表示行政院長蘇貞昌的高鐵南移計畫（左營方案）根本就不符合地方需求，請韓國瑜當選以後一定要把聲音帶到中央。韓國瑜當場保證，他如果當選總統，一定會「停止」現在這個不負責任的計畫，重新按照在地民眾的需求以及全國經濟發展，以長遠角度重新規劃，實際的來建設地方。

行政院長蘇貞昌9月10日赴屏東視察，宣布高鐵南延屏東。交通部隨即在9月27日召開審查會議，火速敲定由可行性最高的左營案勝出，從高雄左營到屏東六塊厝只要10分鐘，預計最快2029年年底，可望通車營運。但由於並未進入高雄市區、也未進入屏東人口集中的屏東市區，高屏地方出現不少反對聲音。

國政顧問團總團長張善政今也參加這場座談會，張善政表示，目前由左營繞道往?東市（六塊厝）的方案，根本不合適，難發揮效能，且效益差、浪費錢，是標準的選舉買票。國政顧問團討論後認為，目前到屏東市的交通，只要有一條輕軌線連結左營及?東市就可達到目的，因此就高鐵發展的未來性來說，應該往潮州以及往南的廣大腹地求發展，甚至考慮未來往東部的潛能才應該是主要考量。張善政批評，蘇貞昌的版本根本就是避重就輕、交差了事。

現場潮州民眾在發言時也對於現在的高鐵南移計畫多有批評，大部分的民眾都認為，現在的屏東基礎交通建設有著許多的問題，除了高速公路塞車問題嚴重，橫跨高屏溪的橋梁也急需增加。

當地鄉長認為，屏東縣外圍地方的人口數實際上超過屏東市，把高鐵規劃進入屏東市不符合地方利益；更有青年代表對民進黨政府把高鐵拉到六塊厝表示無法認同，「如果有去走一圈，就知道那邊是荒蕪一片。」青年代表表示，實際上只要把高鐵拉到潮州，就可以減輕高速公路的壓力，讓在工業區上班的民眾也可以有一個更安全的交通環境。

韓國瑜會中表示，這趟下來自己獲益良多，聽到想法、聽到願景、更重要的是聽到民眾對政府的期待，「果然高手在民間」。韓國瑜表示，想要提升國家的發展以及人民的需要，重點就是傾聽。而他認為，國家現在面對兩個問題是迫切需要國家領導人去面對解決的，「一個是貧富差距，一個是南北失衡」。

韓國瑜認為，南臺灣是一個沉睡中的經濟巨人，但在基礎建設上還需要很多加強的地方，但規劃這些建設時必須要以國家未來長遠的發展為主，不能只是在選舉的時候才開始提，「狼來了、狼來了，喊了多少次，最後就不了了之。」

韓國瑜說，捷運延到屏東，是他認為目前可行性最高且效益最大的，也可以讓生活圈一體化，「未來南台灣的生命力一定會放出來！」他同時也向在場鄉親承諾，土地的效益要用通盤性的戰略思考去評估，傾聽民聲，不能草率只為了選舉；他向在場鄉親承諾，他當選後一定會停止蘇貞昌的高鐵南移計畫，歸零思考、重新規劃，並且跟黨籍的立委一同努力，通力合作，以未來為考量去做一個最符合國家未來發展的南台灣基礎建設計畫。

(工商 )