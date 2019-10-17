每年入秋後即進入蟳蟹汛期，也是北海岸漁民重要的收入來源。而「沒有海巡，就沒有萬里蟹」是當地漁民口耳相傳的一句話，為展現護漁決心，海巡署艦隊分署從每年9月起，除將基隆、淡水、新竹海巡隊巡防艇及北機隊大型巡防艦納入部署，並採取「東船北調、長期進駐」策略，全天候部署具強力水砲功能的台東艦等大型艦於西北海域巡弋，捍衛漁民權益。

艦隊分署今表示，受氣候影響，10月氣溫仍未明顯下降，造成萬里蟹捕獲量下滑，但在西北海域執勤能量上未打任何折扣，持續採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲(具)、罰鍰及沒入船舶等六大手段查緝非法越界陸船。今年度截至本月17日為止，計裁罰越界陸船64艘，罰鍰總額7135萬元，平均每艘裁罰111.5萬元，展現海巡署堅定護漁之立場與決心。

海巡署指出，新北市富貴角西北方50浬附近之西北海域鄰近海峽中線，除我漁船前往捕蟹外，大陸大型鐵殼漁船亦至該海域拖網捕撈，所以每年9月至隔年3月東北季風期間，均規劃西北護漁專案勤務，以每日編排1艦1艇執勤為原則，並適時執行擴大威力掃蕩勤務。

艦隊分署強調，將持續掌握海域情勢及漁船作業情形，彈性調整護漁勤務，強化執法力度，確保漁民作業安全及海洋資源永續發展。

(中時 )