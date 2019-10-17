針對台北市長柯文哲稱「自己社會住宅跳票，中央一定跳票」，內政部營建署今天表示，社會住宅的推動需由中央與地方通力合作，有感於柯文哲近期縮減推動力道，營建署已與台北市政府緊密溝通合作，積極盤點土地並籌備相關資源，努力達成政策目標。

營建署表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計近3萬戶，預估年底前還有近4千戶將動工，預計今年底已完工與施工中戶數可達3萬4千戶，明年底將超過4萬戶，達成第一階段4萬戶目標，社會住宅數量穩定提升。

營建署並說，中央自去年即提前啟動第二階段社會住宅用地盤點，目前已於全國盤點出565處330公頃區位適合的土地，其中位於台北市的土地共120處43公頃，約可興建1萬5千戶。營建署強調，雙方均持續就個別基地研商適合的興建方式，運用有限的土地提供更多社會住宅。

營建署指出，內政部與台北市政府緊密合作，針對住宅政策推動事項務實溝通，自今年5月起成立「內政部與台北市政府住宅政策溝通平台」，邀請各相關單位共同參與。營建署強調，會持續與各地方政府密切合作，按照一定的步驟與方法，逐步達成8年20 萬戶社會住宅，支持青年及弱勢家庭的居住需求，不會因外在因素退縮。

(中時 )