國民黨總統參選人韓國瑜 今提「要廢除一例一休」 17:282019/10/17 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜今天提及「要廢除一例一休」。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今天提及「要廢除一例一休」，對此，勞動部表示，勞動基準法修正的目的在於落實週休二日，並適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性。實施以來，所有勞工都享有週休二日的權利，而其中52天的休息日，仍然可以依勞工意願加班，獲得加成的加班費，充分兼顧工作與生活平衡。 勞動部反問，有人喊要廢除，不能只會喊口號，恐怕要說清楚講明白，是指要強制規定勞工每週至少要有二天不得工作和加班，還是回到允許事業單位把正常工時分配到六天，讓勞工實際上每週可能只休一天的時代？ 韓提檢討一例一休 擬放寛彈性工時 (中時 ) #勞工 #加班 #勞動部 #一例一休 #週休二日 也許您會感興趣 推薦閱讀 淺議大陸地區 加班工資基數 04:092019/10/13 焦點新聞 「影」響力！中市勞工局邀勞工看電影《盲人律師》 15:112019/10/13 生活 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送勞權欠照料 藍委痛斥勞動部慢半拍 19:482019/10/14 政治 亡命外送員！立委籲組工會、保營業機車附加險 10:262019/10/15 財經 營業機車附加險 綠委籲強制投保 04:102019/10/16 生活新聞 保障外送員 政府全面啟動 04:102019/10/16 時論廣場 勞動部判不當勞動行為 長榮擬提行政訴訟 17:142019/10/16 生活 勞動部跟不上時代 04:102019/10/17 時論廣場 生活熱門新聞 中研院主導查蔡論文真假？廖俊智回應了 - 生活 - 旺報 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 經理失業老婆跑了 轉戰Ubereats與妻重逢...結局神展開萬人傻眼 - 生活 又是士林夜市！這食物她點2份竟收600 網一看氣炸 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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