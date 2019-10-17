國民黨總統參選人韓國瑜今天提及「要廢除一例一休」，對此，勞動部表示，勞動基準法修正的目的在於落實週休二日，並適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性。實施以來，所有勞工都享有週休二日的權利，而其中52天的休息日，仍然可以依勞工意願加班，獲得加成的加班費，充分兼顧工作與生活平衡。

勞動部反問，有人喊要廢除，不能只會喊口號，恐怕要說清楚講明白，是指要強制規定勞工每週至少要有二天不得工作和加班，還是回到允許事業單位把正常工時分配到六天，讓勞工實際上每週可能只休一天的時代？

(中時 )