穿越時空，回到1920年代，品古城、看表演、賞藝術！2019大稻埕國際藝術節重頭戲「時空劇場－1920變裝遊行」，將於本周日（10月20日）登場，今年的變裝遊行將再度帶大家走進時光隧道，結合踩街活動與人文藝術表演，將迪化街打造為一座「時空劇場」，重現百年前的大稻埕風華。

活動訂於10月20日周日下午一點開始，參與者將於捷運北門站集合，由「泥灘地浪人」樂團開場後領隊踩街，一路從迪化街南段漫步到北段，遊行後還能沿街欣賞25組時空攤販及永樂廣場主舞台區的舞蹈、特技、互動、戲劇、音樂等多種表演，熱鬧可期，邀請大家穿上最狂騷的復古造型，一起來體驗這場古今融合的嘉年華會！

每年開放大眾自由參與的「時空劇場－1920變裝遊行」，已成為許多復古服裝愛好者的年度盛會，不論是參考蔣渭水、 鄧雨賢、徐志摩、芥川龍之介，或是卓別林、 可可香奈兒的造型裝扮，1920年代的優雅與格調，反映著當時的現代化思潮，至今仍讓人心神嚮往，而遊行活動的舉辦除了號召民眾裝扮上街，也期待讓每位參與者在準備和參與的過程中，更貼近迪化街的歷史和人文風貌。

只有遊行不過癮，遊行完還要逛大街！融合前兩年大稻埕國際藝術節「戶外才華市集」活動開放舞台給大眾，並鼓勵人人展現自己的精神，今年的「時空攤販」透過公開召募的形式，邀請到超過80位表演者、共25組團隊參與，類型涵蓋舞蹈、特技、互動、戲劇、音樂。此外，永樂廣場上的「主舞台」區，也將同步有表演團隊演出和復古服裝走秀，週邊則有復古照相和彩妝體驗的活動，民眾可先至永樂廣場主舞台的服務區索取當日活動地圖，歡迎大家踴躍參加！

台北市長柯文哲現身1920變裝大遊行。（圖取自活動官網）

「時空劇場－1920變裝遊行」

【集合時間】2019/10/20（日）13:00

【集合地點】捷運北門站3號出口廣場

【參加條件】活動當天自由參加，穿上最古典的西裝配上大甲草帽、上海式旗袍、復古洋裝，或是大襟衫加百褶裙，在這狂騷的年代，中／和／洋風隨你混搭！

(中時電子報)