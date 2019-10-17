創作才子蕭秉治和師兄五月天怪獸合作新曲〈痛快世代〉，日前在演唱會上合體演出，再度掀起話題，蕭秉治開心終於圓夢，他也不停自我挑戰，表示「感謝怪獸哥寫出如此熱血的曲」。為了突破自己的界限，蕭秉治在這首歌最後「痛快」兩字，飆出人生目前的最高音，他開心說「跳出自己音域的舒適圈」，此外怪獸吉他solo部分也做許多變化，也比平常多了些不同。

五月天怪獸在〈痛快世代〉中突破自我吉他solo痛快飆出。（相信音樂提供）

蕭秉治化身為「痛快世代音樂公司」夢想領隊。（相信音樂提供）

日前蕭秉治「凡人MORTAL」演唱會歷經台北、北京、成都、廈門、廣州、南京、上海、高雄、台中10城演出，因為巡演和師兄密集相處，兩人默契越來越好。在〈痛快世代〉MV中，兩人完美展現默契，其中一幕兩人對視而笑，怪獸一個笑容一個眨眼，蕭秉治接招招配合，笑說：「獸哥在五月天電影中演了很多，笑容和眨眼的時機都抓得很好，帶我入戲。」

五月天怪獸和蕭秉治〈痛快世代〉化身夢想領隊陪伴大家勇敢追夢。（相信音樂提供）

2人在MV中化身「痛快世代音樂公司」夢想領隊，陪伴著身處亂世為夢想執著燃燒的人勇敢前進，就算遭遇挫折，仍保有不輕易妥協的決心。MV也找來許多年輕運動選手與極限選手一樣，象徵著每個人都在突破極限，為自己的夢想熱血奮鬥。〈痛快世代〉正式版MV將於17日晚上21點首播。〈痛快世代〉收錄在「凡人」演唱會巡迴LIVE數位專輯，更多蕭秉治的相關資訊，請關注蕭秉治及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )