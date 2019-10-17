新北耶誕環保挖寶趣跳蚤市場將於11月23日舉行，即日起發起二手物募集，邀請民眾響應。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

新北耶誕環保挖寶趣跳蚤市場將於11月23日舉行，即日起發起二手物募集，邀請民眾響應。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

一年一度的「新北耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場活動將於11月23日下午在市民廣場舉行，當日義賣所得善款將全數納入新北好日子愛心大平台，幫助弱勢兒童，新北市環保局今發起二手好物召集令，即日起至11月20日止，邀請民眾將家中二手物交給新北市清潔隊循線資源回收車，或各區清潔隊的「好物窗口」，讓可用物資再創新價值。

環保局表示，為了宣導環境永續、資源循環的概念，新北市連續5年辦理「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場活動，過去4年已累計有238萬的二手物義賣善款，去年活動更有超過5000人參與，期待今年更多民眾一起加入響應。

環保局指出，今年活動預計設置48個攤位，現場除有各區清潔隊的義賣攤位，也邀請國際扶輪3490地區台灣扶輪公益網、寶島淨鄉團、富邦人壽士林展業處、夢想遊園地、荒野保護協會及新北市環境文教協會等團體共襄盛舉，當天拍賣二手物資的所得將全數納入「新北市愛心大平台弱勢兒童少年生活扶助」專戶，幫助有急難的弱勢家庭。

環保局說明，跳蚤市場募集物資包含外觀及功能良好的生活用品、玩具、衣服、包包、書籍（不含報紙、期刊雜誌等有期限性之書刊）、小家電、小家具及腳踏車等，歡迎民眾共襄盛舉，活動詳情請至新北市環保局網站查詢。

(中時 )