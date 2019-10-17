國民黨總統提名人韓國瑜18日、19日、20日將在台南市舉辦一連串大造勢活動，其中19日在南區水萍塭晚會是重頭戲，台南市韓友會發出「甲級動員」號召全台韓家軍站出來，並自組國旗車隊為韓國瑜遊行造勢。

韓國瑜台南行從18日晚間8時在龍崎區文衡殿參拜開始。

根據國民黨台南市黨部初步規畫行程，韓國瑜19日上午10時在新營區太子宮舉行座談會、11時10分至下午1時參拜南鯤鯓代天府。下午1時30分至下午2時前往國民黨第2選區立委參選人李武龍競選總部。下午2時30分至3時到第4選區林燕祝競選總部，下午3時30分在永康車站，下午4時10分前往國民黨議員曾信凱服務處。下午5時在安平區台邦商旅參加台南青年座談會。晚上7時在南區水萍塭公園舉辦大造勢晚會重頭戲。

韓國瑜20日上午9時50分先到大天后宮、10時40分在第3選區的童小芸競選總部。11時30分到鹿耳門聖母廟、下午2時至3時在台南遠東香格里拉飯店參加觀光後援會成立大會。下午3時30分在黃金海岸淨灘1小時，下午6時至7時到花園夜市拜票。

國民黨台南市黨部表示，這項行程是台南市黨部建議韓國瑜陣營參考，最後仍需由韓國瑜陣營確認行程。

韓國瑜行程曝光，如影隨形的熱情韓粉以呼朋引伴參加，台南市韓友會「甲級動員」發動400位支持者，重頭戲集中在19日造勢晚會為主，其中100位擔任晚會志工，還準備鑲有穿雲箭大型冰雕，為晚會營造氣勢。

(中時 )