54歲陳婦長年受乾癬困擾，經醫師治療控制病，竟自行停藥、洗精油澡，造成病情變本加厲惡化。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院風濕免疫科主任林亮宏收治乾癬合併乾癬性關節炎病患，對於患者停藥又天天用經由洗澡，只能搖頭嘆息。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

彰化中年婦人長年受乾癬困擾，病灶經醫師治療好轉，後來自行停藥，還聽信親友建議，天天使用精油洗澡，3個月過後，皮膚沒有變好，乾癬更變本加厲惡化。陳婦硬著頭皮再求助醫師，所幸再注射生物製劑半年，乾癬面積及皮膚紅疹脫屑、關節腫脹等病情再獲控制。

54歲陳婦是乾癬合併乾癬性關節炎病人，因皮膚脫屑起紅疹，手指關節腫脹、手肘變形等症狀，接受台中慈濟醫院風濕免疫科主任林亮宏治療。經注射生物製劑半年，順利抑制發炎，乾癬面積從百分之50，縮小到百分之10以下，皮膚不再脫屑，關節炎也穩定未再變形。

陳婦在病況穩定後自行停藥，並聽親友建議「用洗澡機加精油，可保養皮膚」，於是持續3個月天天洗精油澡，結果病灶急轉直下，才趕緊回台中慈濟醫院求助。林亮宏看到陳婦乾癬惡化，得知她停藥又用精油洗澡，頻頻搖頭。

林亮宏表示，治療乾癬藥物愈來愈進步，像陳婦這類乾癬與乾癬性關節炎病人的治療方式不少，有口服免疫調節劑、A酸等抗發炎藥物或合併照光治療等，若皮膚或關節沒有改善，還有生物製劑可供使用，改善乾癬症狀效果達百分之95以上。

林亮宏指出，乾癬病因是因自體免疫系統處於異常狀態，病人皮膚過度清潔或使用精油等化學成分，將導致油質分泌出問題，進而引發紅疹、脫屑並產生搔癢，一旦皮膚被抓傷，會造成身體啟動不正常的免疫反應，導致反覆攻擊皮膚，甚至關節的惡性循環將擴及全身。

林亮宏提醒乾癬病人，不要自行停藥，也不可過度清潔讓皮膚損傷，建議用清水或一般中性的清潔液、肥皂進行皮膚保養即可。

(中時 )