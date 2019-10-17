彰化中年婦人長年受乾癬困擾，病灶經醫師治療好轉，後來自行停藥，還聽信親友建議，天天使用精油洗澡，3個月過後，皮膚沒有變好，乾癬更變本加厲惡化。陳婦硬著頭皮再求助醫師，所幸再注射生物製劑半年，乾癬面積及皮膚紅疹脫屑、關節腫脹等病情再獲控制。
54歲陳婦是乾癬合併乾癬性關節炎病人，因皮膚脫屑起紅疹，手指關節腫脹、手肘變形等症狀，接受台中慈濟醫院風濕免疫科主任林亮宏治療。經注射生物製劑半年，順利抑制發炎，乾癬面積從百分之50，縮小到百分之10以下，皮膚不再脫屑，關節炎也穩定未再變形。
陳婦在病況穩定後自行停藥，並聽親友建議「用洗澡機加精油，可保養皮膚」，於是持續3個月天天洗精油澡，結果病灶急轉直下，才趕緊回台中慈濟醫院求助。林亮宏看到陳婦乾癬惡化，得知她停藥又用精油洗澡，頻頻搖頭。
林亮宏表示，治療乾癬藥物愈來愈進步，像陳婦這類乾癬與乾癬性關節炎病人的治療方式不少，有口服免疫調節劑、A酸等抗發炎藥物或合併照光治療等，若皮膚或關節沒有改善，還有生物製劑可供使用，改善乾癬症狀效果達百分之95以上。
林亮宏指出，乾癬病因是因自體免疫系統處於異常狀態，病人皮膚過度清潔或使用精油等化學成分，將導致油質分泌出問題，進而引發紅疹、脫屑並產生搔癢，一旦皮膚被抓傷，會造成身體啟動不正常的免疫反應，導致反覆攻擊皮膚，甚至關節的惡性循環將擴及全身。
林亮宏提醒乾癬病人，不要自行停藥，也不可過度清潔讓皮膚損傷，建議用清水或一般中性的清潔液、肥皂進行皮膚保養即可。
(中時 )
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