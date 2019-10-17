國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，曾多次在節目中批評國民黨總統參選人韓國瑜，國民黨考紀會今天決定開除李正皓黨籍。李正皓對此回應說，用莫須有的罪名開除他，就能挽救韓國瑜的選情嗎？要丟石頭、要趕走他，儘管來，但趕得走烏鴨，災難一樣會到來！

考紀會指出，李正皓被「留校察看」後，仍繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志」，下周將提報中央常會，建請同意開除黨籍。

李正皓在臉書直言，用莫須有的罪名開除他，就能挽救韓國瑜的選情嗎？韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，身邊的每一個人都知道他沒穿衣服，但為了權力、權勢，每人都選擇沉默，甚至還會誇讚國王的衣服真漂亮。當國王沒穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩，荒謬的童話故事竟在現實生活上演。這就是現在的國瑜黨，解決不了問題，就解決提出問題的人。

李正皓表示，災難不是因為烏鴨叫才來，趕走了烏鴨，災難一樣會到來。未來他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派，始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨。他往後一樣會繼續當烏鴨，看到哪裡有災難，一樣會熱心地提醒，「要丟石頭、要趕走我，儘管來，因為趕得走烏鴨，但趕不走災難！」

網友說：「這是榮譽狀！」、「完了，沒救了！有異音一律開除。」、「你很正直！我們支持你！！好好規畫一下，出來選我們支持你！」、「唯有面對錯誤勇於承認跟檢討改善才能使台灣更好。」不過也有人認為，「早就應該開除這些咬布袋的。」、「意外嗎？好像一點也不。」

(中時電子報)