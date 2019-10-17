秋意濃，來高山看大自然畫布，由綠轉黃到紅，與藍空交織美麗景色！備受好評的清境天空二期步道也將在10月30日開放，賞合歡群峰山嵐美景、看可愛洋咩咩！在清境DIY乾燥花畫作、嘗香甜奇異果；下山來到埔里小鎮，來台一生態休閒農場看絕美落羽松、看如酪梨般大的百香果，還能在這品嚐花料理，拈花惹草、享受芬多精，樂活之旅就在南投！

免出國搭機到歐洲，來清境農場享受牧野風情！面積757公頃，每年5~9月，平均氣溫15～23度，氣候怡人，景色優美。春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天賞雪，可說是國人登山遊玩的好去處。

來清境農場除賞美景、看小羊外，2017年開放的「天空步道」彷彿漫步在雲端，飽覽穿梭樹冠層、以絕佳視野飽覽台灣高山美景，也備受遊客喜愛！「天空步道二期」將於10/30正式開放，屆時遊客可從國民賓館沿著步道直接抵達青青草原北票口。

天空步道一期加二上期的總長度共有1.7公里，長度增加，價格仍是50元。正式開放當日，據南投縣府透露，清境農場裡的「羊咩咩」會在二期步道上走秀，歡迎大大小朋友來為可愛麻豆加油打氣！南投縣府也研議先開放清境高空觀景步道夜間觀星，讓清境的旅客白天在步道數綿羊，晚上可以看星星。

在大多數人印象中，奇異果多來自紐西蘭，殊不知台灣也有自產美味奇異果！在空氣怡人的清境農場不遠處的「小太陽有機農場」主人林敏聰、林瑞文父子921災後以17年光陰進行育苗嫁接，培育出「黃金奇異果」。在日夜溫差達10度的清境高山上，以有機種植出濃郁果香、果實甜度可達20至25度的奇異果，歡迎來品嚐MIT水果的美味！

高山花卉歷經酷暑、嚴寒，四季都能賞到繁花盛開繽紛燦爛美景，除拍照記錄外，其實也能用乾燥花呈現花朵另一面！來到清境「明琴清境」旅館，這兒有提供乾燥花畫作DIY的體驗，先挑選自己喜歡的乾燥好花卉、草木，隨意排列組合，再加上手繪、印章，不到幾十分鐘，就是一張屬於自己的花語卡片！

從清境下山後來到南投埔里小鎮，這裡也有一個喜歡花草、生態朋友不可錯過的景點—「台一生態休閒農場」。農場裡有40000坪花園綠地，七大主題農場生態園區，感受四季大地風情與變化萬千的自然風貌，

踏入農場，首先映入眼簾的是全台唯一首座「花神廟」，有美麗的花神佛蘿拉及四位花仙子。網美照過來！園區中還有一個多種花卉的「銀河水道」，水池上有一雙愛心，周圍被落羽松所環繞包圍。形成了虛無飄渺的美景有如人間仙境，讓踏入這裡的旅客們沉醉在花香祕境裡。

埔里的百香果美味多汁，然你可曾看過如酪梨般大小的百香果，不僅果實可吃，果肉也有奇特美味！「台一生態休閒農場」園區內也提供採果體驗，冬天採草莓、秋天採火龍果。想吃什麼自己採，親手體驗採果樂趣，嘗鮮原汁原味的現採台灣四季水果。

不只拈花惹草，來台一生態休閒農場也能吃特色花卉餐，以園區種植的花卉加上主廚創意，變化出多款花卉餐點！繽紛三色堇加上蜂蜜醋汁，味道酸甜又清新！「日式花卉冷三拼」，用花卉風味提出原本食材鮮甜，顏質高又美味！吃花不只優雅也很健康，花卉與花粉中含有的胺基酸、維生素對人體都大有益處呢！

秋冬旅遊補助開始囉！不妨相揪家人好友來趟南投小旅行，漫步清境天空步道賞山嵐、看洋咩咩「脫衣秀」、騎單車暢遊日月潭追風趣、紙教堂祈願、探秘妖怪村等。2019南投國際茶葉博覽會此時也在中興新村熱鬧展開，看美景、品文化、嘗美味，感受南投的多元魅力！

(中時電子報)