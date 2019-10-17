民進黨中執會原定昨討論不分區立委提名委員會名單，傳出因立法院長蘇嘉全為力保蘇震清納入不分區立委安全名單，發動派系機術性流會表達抗議。蘇震清今透過國會辦公室回應，蔡總統、陳菊、黨主席卓榮泰先前曾承諾過將他納入不分區，如果黨中央推翻原本承諾，一定會捍衛清白脫黨參選。

外傳民進黨中執會昨流會，主因是立法院長蘇嘉全不滿不分區立委提名委員會名單幾乎都是新系、蘇系，尤其是行政院長蘇貞昌也在名單中，讓被排除在外的蘇嘉全火大，為力保蘇震清放入不分區安全名單，發派其他派系技術性流會。

蘇震清今透過辦公室表示，黨中央不應該未審先判，為了一篇報導就毀掉先前承諾，讓他感到非常遺憾，如果一篇報導就把他排除於不分區名單外，為了捍衛清白，絕對會脫黨參選。

據悉，蘇震清昨已跟卓榮泰通過電話，表達對黨中央不信守承諾的不滿與憤怒，蘇向卓說，未來都要簽廉政公約，如果真的有什麼問題就依照黨規處理，該辭職就辭職，如果現在未審先判，那就很抱歉。

(中時 )