台中太平區17日下午3點再傳出貨車撞機車死亡車禍，下午3點多在長億六街一輛貨車疑似超車碰撞到前方機車，機車被撞向拖行越過雙黃線騎士頭部倒地，竟遭對向行駛的小貨車輾過，當場身亡；撞人的小貨車超車後即駛離，太平警方在案發立即掌握其身份，並在一小時內將他傳喚到案，肇事責任仍待釐清。

台中太平區17日下午發生貨車撞機車死亡車禍太平分局正著手釐清案情。（馮惠宜攝）

這起車禍發生在17日下午3時長億六街222號附近，72歲林男騎乘機車在長億六街往永豐路方向行駛，突遭後方57歲張姓小貨車駕駛跨越雙黃線超車疑不慎擦撞到林男行駛的機車，林男遭撞後向前方拖行機車倒在雙黃線上，人則頭部倒地跨越了雙黃線倒在對向車道，不幸遭對向往永成北路方向行駛、38歲黃姓男子駕駛的小貨車輾過，消防救護人員到場時他已明顯沒有生命徵象。

唯事發後張姓小貨車司機不知是未發現撞到人，或有意逃逸，當場駛離現場，警方獲報後調閱監視器以車追人，在一小時內即將他傳喚到案，初步經酒測，兩名貨車司機酒測值皆為零，肇事原因仍待警方釐清。

(中時 )