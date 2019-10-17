彰化縣退休李姓人夫與張姓人妻發展不倫戀，短短4個月出遊7次，在車上鹹濕對話、喘息呻吟、進摩鐵消費過程被李妻全都錄，通姦罪名雖不成立，但民事求償部分，彰化地院認定侵害配偶權明確，2人應連帶賠償李妻50萬元。

根據判決書，李男與妻子1985年結婚後育有1子，已退休的他前年6月間結識了已婚有3名子女的張女，卻發展出超友誼，李妻因而偷偷在李男車上放置祕錄錄音筆蒐證。

前年6月11日上午，李張同車前往花壇某摩鐵，卻因客滿轉往埔心的高登庭園汽車旅館消費，錄音筆錄下李男抱怨「太誇張啦，還沒10點就客滿」；同年7月16日至10月10日間，李男6度載張女出遊，都在車上被錄下鹹濕對話、喘息呻吟聲，還有前往摩鐵消費與店員的交談內容。

李、張2人雖以兄妹相稱，在車上卻被錄下女性喘息呻吟聲，還有「插著穴穴」、「應該是你的龜頭比較大」、「好像德國軍人的鋼盔」、「哥哥今天都沒有想摸穴穴」「哥哥聞你這邊的味道上癮了，像在吃榴槤一樣」等鹹濕對話，令人無限遐想，更讓李妻聽到怒不可抑，提告兩人妨害婚姻並附帶民事求償100萬元。

張女否認有通姦相姦行為，強調不知李男已婚，但坦承有逾越一般社交應有分際。李男則辯稱，妻子未經他同意偷放錄音筆，竊錄音檔屬非法取得，無證據能力。

李男更向法官表示，他與張女是好友，去摩鐵也只有親親抱抱、觸摸等行為，在現今社會觀念開放，實在稀鬆平常，不能因此認定2人有男女情愫，強調全案經彰化地檢署檢察官以無積極證據證明2人有通姦相姦為由，為不起訴處分確定，可見他與張女並沒有合意性交行為。

但法官審理時認為，侵害配偶權不僅限於通姦行為，被告2人均為有配偶之人，卻罔顧倫理在4個月內密集會面、單獨出遊，還發生親吻、擁抱、撫摸等親暱舉止，2人在車上對話內容包含形容彼此男女性器官、談論性經驗，不正當交往的言行模式，實與熱戀交往情侶毫無二致，已逾社會一般通念所能容忍範圍。

加上被告2人多次提及「愛愛」、「插著穴穴」等表彰性交行為字句，且討論彼此生殖器之形狀、氣味，法官認定兩人確實曾有發生性交行為，已達侵害李妻權益，致使精神痛苦，因此判決被告2人須連帶賠償李妻50萬元。

(中時 )