政府為推動再生能源、節能減碳，台電規劃在嘉義縣布袋港建置3部風力發電機，環保署今（17）日召開環評會議，但環評委員認為，風力發電機設置的數量，對整體電力供應的效益並不高，還可能改變鳥類遷徙的途徑，有意想否決開發案，但最後仍要求台電回去重作評估，補充後再送審。

環保署17日下午2時針對「布袋港風力發電計畫環境影響說明書」召開專案小組初審會議。開發單位「台灣電力公司」報告指出，考量降低對整體生態環境影響，在總裝置容量不變下，採風機大型化，減少設置風機數量，僅規劃3部風力發電機。

台電另也針對施工時如何處理土方、對空氣品質、噪音、水質、土壤、交通、電磁場、電波干擾、生態環境、鳥類飛行等各面項做調查評估，並強調今年3月已辦理公開會議，與當地居民充分溝通。

有環評委員提問直指，颱風天的風速若超過上限，風力發電機是否有倒塌可能？台電回應表示，只要發電機不運轉，絕對不會倒塌，所以會集中在維護策略上。

另有委員關心，有四成民眾對噪音有保留，台電有無因應？主席張學文教授也提及，風力發電機計畫設在兩塊國家級濕地中間，是否會對鳥類遷徙有所影響？

經環評委員閉門會議討論，有委員認為，沒必要設置風力發電機，因為僅三座對整體發電未必有具體幫助，還可能對生態環境、鳥類飛行造成影響，因此要求台電應針對委員們提出的疑慮重新評估、檢討，且要在明年1月31日前修正、補充後，送專案小組再審。

(中時 )