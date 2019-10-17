大陸新生代女星李沁在宮鬥劇《如懿傳》，飾演後宮第一美人「寒香見」，李沁戲裡迷倒皇帝，戲外也是美人一枚的她，近日更大方曝光素顏照，李沁五官超精緻，高顏值的她美到爆表。
李沁不只在《如懿傳》飾演最美妃子，日前在電影《中國機長》化身空服員的她，穿上空姐制服氣質迷人，而李沁昨更大方在網曬素顏，她肌膚白皙、水嫩，不論李沁正面、側面自拍，她一雙大眼和精緻五官美到零死角，只能說女神有顏就是任性。
(中時電子報)
#李沁
大陸新生代女星李沁在宮鬥劇《如懿傳》，飾演後宮第一美人「寒香見」，李沁戲裡迷倒皇帝，戲外也是美人一枚的她，近日更大方曝光素顏照，李沁五官超精緻，高顏值的她美到爆表。
李沁不只在《如懿傳》飾演最美妃子，日前在電影《中國機長》化身空服員的她，穿上空姐制服氣質迷人，而李沁昨更大方在網曬素顏，她肌膚白皙、水嫩，不論李沁正面、側面自拍，她一雙大眼和精緻五官美到零死角，只能說女神有顏就是任性。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。