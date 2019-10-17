大陸新生代女星李沁在宮鬥劇《如懿傳》，飾演後宮第一美人「寒香見」，李沁戲裡迷倒皇帝，戲外也是美人一枚的她，近日更大方曝光素顏照，李沁五官超精緻，高顏值的她美到爆表。

李沁大方曬素顏。（圖／取材自李沁微博）

李沁不只在《如懿傳》飾演最美妃子，日前在電影《中國機長》化身空服員的她，穿上空姐制服氣質迷人，而李沁昨更大方在網曬素顏，她肌膚白皙、水嫩，不論李沁正面、側面自拍，她一雙大眼和精緻五官美到零死角，只能說女神有顏就是任性。

(中時電子報)