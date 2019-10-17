近來台灣溫度一路溜滑梯，話說天冷除泡溫泉外，許多人更喜歡品嚐熱呼呼的美食來暖心暖味。面山環海的新北市山珍海味說不盡，連到了冬天也能品嚐道地海鮮，此時正當「貢寮鮑」產季，歡迎大家嘗MIT道地海味。

貢寮鮑前因大陸劣質鮑魚低價傾銷，導致滯銷及價格大跌，新北市府為提供養殖戶實質協助，輔導貢寮區漁會進行貢寮鮑採購及加工品研發計畫，並協助安排展售場地增加銷售機會，另一方面也促成中央於貢寮鮑產期針對進口鮑魚啟動緊急進口關稅調整機制並限制進口量，於4月26日公告每年11月至翌年3月禁止大陸鮑魚來台，以維護國內產業發展。

侯市長與貴賓合影。（圖取自新北市漁業處官網）

鮑魚合作社理事主席吳勝福表示，在新北市政府與農委會大力協助下，貢寮鮑的採購量已顯著加，產地價格也相對提升，養殖戶順利投放新苗養殖，目前已準備迎接11月產季。

新北市長侯友宜於今（17日）前往貢寮瞭解養殖戶的養殖情形，並呼籲大家多多支持在地優質水產品，以行動支持在地產業。也與在場朋友共同品嚐貢寮鮑美味料理，以行動全力支持在地養殖產業，並表示市府輔導養殖戶取得產銷履歷或生產追溯認證，近年來已有顯著成效，貢寮鮑產季即將到來，歡迎大家來嘗美味。

(中時電子報)