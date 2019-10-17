基隆市政府17日舉辦雨港基隆城市高齡論壇，於國立海洋科技博物館舉行，從高齡社會邁向超高齡社會的挑戰等4大主題出發，讓參與者對於超高齡社會的到來有更好的準備及想像。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府17日舉辦雨港基隆城市高齡論壇，於國立海洋科技博物館舉行，從高齡社會邁向超高齡社會的挑戰等4大主題出發，讓參與者對於超高齡社會的到來有更好的準備及想像。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府17日舉辦雨港基隆城市高齡論壇，於國立海洋科技博物館舉行，從高齡社會邁向超高齡社會的挑戰等4大主題出發，讓參與者對於超高齡社會的到來有更好的準備及想像。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府17日舉辦雨港基隆城市高齡論壇，於國立海洋科技博物館舉行，從高齡社會邁向超高齡社會的挑戰等4大主題出發，讓參與者對於超高齡社會的到來有更好的準備及想像，論壇一開始，由副市長林永發及衛生福利部長期照顧司副司長周道君到場一展對高齡社會議題的重視。

林永發表示，據社會處統計，至今基隆市65歲以上的老年人口數以破6萬人，佔全市人口的16.26％，快達到超高齡社會，由資料上可顯示老人照顧是目前最重要的課題。他更指出，市長林右昌十分注重長者生活安排，並期盼望後可以多藉由不同專業的專家學者、非營利組織及公部門等，共同發想討論，以打造高齡友善的海洋都市，來迎擊、實踐「安心、信任、關懷、共好」的超高熟齡願景。

社會處處長吳挺鋒坦言，辦理論壇只能解決一部份問題，如何真正有效地串聯資源，建構完善的老人福利，一直是市府關心的要點，目前市府從協助裝置假牙，到推廣敬老卡，讓長輩搭乘市公車免付費等，都是為抵抗超高齡社會來臨的衝擊。現場也更指出，由於去年首次辦理「2018城市高齡論壇」即獲得廣大迴響，今年更聚焦在國內外熟齡議題的認識與借鏡。

(中時 )